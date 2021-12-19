Собянин назвал стоимость лечения в стационаре одного пациента с COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, во сколько в среднем обходится лечение в стационаре одного больного коронавирусной инфекцией.

«Больные, которые находятся в реанимации - на них больше затраты, легкие больные - меньше затраты, но если в среднем считать, то - где-то около 240 тысяч на человека. Значит, четверть миллиона - один больной в стационаре», - рассказал градоначальник в фильме «Опасный вирус. Второй год» в эфире телеканала «Россия-1».

При этом, отметила главврач городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко, стоимость лечения пациента с COVID-19, у которого болезнь протекает в тяжелой форме, со всеми реанимационными днями может превышать 5 млн. рублей.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Москве за последние 24 часа COVID-19 обнаружили у 3 013 человек. Вылечиться от этой опасной инфекции за минувшие сутки удалось 2 661 москвичам, скончался 81 пациент.