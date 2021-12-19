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В оперштабе по борьбе с COVID-19 оценили риски закрытия границ

Ян Брацкий
14:18 19.12.2021
Ранее глава Роспотребнадзора призвала россиян отказаться от поездок за границу в новогодние праздники из-за риска закрытия границ.
В оперштабе по борьбе с COVID-19 оценили риски закрытия границ
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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Оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией может принимать решение о закрытии границ. Причины для этого могут быть разными, в частности по примеру 2020 года - если есть риск для здоровья россиян, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Здесь, конечно, в первую очередь - условия эпидемиологического риска. Здесь причины могут быть самые разные, но вот пример 2020 года - когда есть риск для здоровья населения РФ, это неизбежно», - сказала Попова в эфире телеканала «Россия 1», отвечая на вопрос о том, при каких условиях оперштаб будет принимать решение о закрытии границ.

Ранее глава ведомства призвала россиян провести новогодние праздники дома, не покидая пределов Российской Федерации. Об этом Попова рассказала в ходе заседания Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

По ее мнению, ситуация с закрытием границ в мире меняется стремительно и у путешественников есть реальный шанс вместо отдыха получить значительное количество проблем, в том числе и со здоровьем. По данным оперативного штаба, в России за последние 24 часа COVID-19 обнаружили у 27 967 человек, причем у 8,1% инфицированных болезнь протекает без клинических проявлений. Вылечиться от коронавируса удалось 32 655 россиянам, скончались - 1 023.

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