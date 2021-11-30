Россиянам посоветовали провести Новый год дома

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян провести новогодние праздники дома, не покидая пределов Российской Федерации. Об этом руководитель ведомства рассказала в ходе заседания Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

«Я считаю, что новогодние праздники, и очень прошу об этом граждан РФ, провести дома, внутри страны, не покидая и не пересекая ее рубежи. Ситуация с закрытием границ в мире меняется, вы видите, стремительно. И у путешественников, к сожалению, есть реальный шанс вместо отдыха получить значительное количество проблем и, к сожалению, возможных проблем со здоровьем. И потерять не только потраченные деньги, но и нанести значительный ущерб своему здоровью», - сказала Попова.

Ранее глава Роспотребнадзора заявила об отсутствии случаев инфицирования омикрон-штаммом коронавируса на территории России. Несмотря на это, ситуация остается напряженной, отметила Попова. Все больше стран заявляют об обнаружении этой мутации. Сейчас 80% всех выявленных случаев приходятся на ЮАР и Ботсвану, добавила она.