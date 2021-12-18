СМИ сообщили о желании НАТО усилить присутствие в Румынии и Болгарии

Американский генерал Тод Уолтерс, который возглавляет Объединенные вооруженные силы НАТО в Европе, предложил союзникам усилить присутствие Альянса на территории Болгарии и Румынии. Об этом пишет Der Spiegel.

Как сообщает издание со ссылкой на собственные источники, Уолтерс озвучил предложение в ходе закрытой конференции, где участвовали представители стран-партнеров по НАТО. Отмечается, что ранее было озвучено аналогичное предложение насчет Польши и прибалтийских государств.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс готов работать над укреплением доверия с Россией и «ясно дал ей это понять». Вместе с тем секретарь подчеркнул, что любой диалог с РФ будет основан на принципах и документах европейской безопасности с учетом опасений НАТО.

Незадолго до этого Москва передала американской стороне проекты соглашений между Россией и странами НАТО о предоставлении гарантий безопасности. В частности, Россия призывает государства Альянса отказаться от размещения ракет средней и меньшей дальности за границей и в тех местах, откуда ракеты могут поразить цели на территории другой стороны.