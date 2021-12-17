Генсек НАТО: альянс ясно дал понять, что готов работать над укреплением доверия с РФ

Североатлантический альянс ясно дал понять, что готов работать над укреплением доверия с Российской Федерацией, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьером Болгарии.

«Мы получили недавние предложения России. Мы ясно даем понять, что любой диалог с Россией также должен будет затрагивать опасения НАТО относительно действий России, быть основан на основных принципах и документах европейской безопасности и проводиться при консультациях с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина», - сказал Столтенберг.

Ранее Москва передала американской стороне проекты соглашений между Россией и странами-членами Североатлантического альянса о предоставлении гарантий безопасности.

В частности, в обнародованных МИД РФ документах говорится, что Россия призывает отказаться от размещения ракет средней и меньшей дальности за границей и в тех местах, откуда ракеты могут поразить цели на территории другой стороны. Также Москва предлагает НАТО подтвердить официально, что они не расценивают друг друга в качестве противников, и регулярно обмениваться оценками угроз.

Кроме того, Россия предложила руководству Североатлантического альянса принять обязательства по нерасширению НАТО, в том числе исключить присоединение Украины. Еще один пункт - Россия просит США не строить военные базы на территории государств, которые входили в состав СССР.