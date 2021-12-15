В Роспотребнадзоре допустили одновременное заражение штаммами «омикрон» и «дельта»

Человек может заразиться сразу двумя штаммами коронавируса: «омикроном», недавно начавшим стремительно распространяться по всему миру, и «дельтой». Такое мнение выразил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Вопрос: возможно ли сосуществование в организме двух штаммов - "дельты" и "омикрона"? Ответ: абсолютно возможно», - заявил специалист в эфире Первого канала.

Штамм коронавируса B.1.1.529 выявили в ноябре в ЮАР. ВОЗ назвала мутировавший вирус «омикрон». Сейчас его обнаружили уже в 77 странах мира, включая Россию.

Относительно повышенной опасности этого варианта COVID-19 для здоровья людей нет определенности: ряд специалистов предупреждает о большом числе мутаций, что позволяет вирусу противостоять антителам и даже обходить Т-клеточную защиту организма. Некоторые эксперты, наоборот, убеждены, что омикрон-штамм сопоставим с живой вакциной от инфекции.