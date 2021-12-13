Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

В Великобритании назвали «феноменальной» скорость распространения омикрон-штамма

Роман Захаров
11:30 13.12.2021
Из-за заявлений о высокой заразности «омикрона» желающие вакцинироваться в Британии обрушили сайт медицинской службы.
В Великобритании назвали «феноменальной» скорость распространения омикрон-штамма
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Из-за «очень заразной» природы новый вариант коронавируса - штамм «омикрон» - может «доминировать и распространяться в геометрической прогрессии». Такое мнение высказали в правительстве Великобритании.

«Ранние данные показывают, что "омикрон" распространяется намного быстрее, чем "дельта" и что защита вакцины от "омикрона" снижена. Данные о степени тяжести станут более ясными в ближайшие недели, однако уже происходят госпитализации из-за "омикрона", число которых, вероятно, будет быстро расти», - отмечается в сообщении, размещенном на сайте британского кабмина.

Как, в свою очередь, информирует Лондонская школа гигиены, случаи заражения омикрон-штаммом достигнут рекордного уровня в стране уже этой зимой. Число госпитализаций, согласно расчетам специалистов, при этом может превысить прошлогодние показатели, что сильно ударит по работе Национальной службы здравоохранения.

По словам главы Минздрава Великобритании Саджида Джавида, новый вариант COVID-19 распространяется с «феноменальной скоростью» и на омикрон-штамм уже приходится примерно 40% заболевших в Лондоне.

«Число заболевших  удваивается каждые два-три дня. Это означает, что мы столкнемся с большой волной заражений», - объяснил он в интервью Sky News.

Стоит отметить, что на фоне всей этой информации и заявления премьер-министра Британии Бориса Джонсона о решении дать возможность всем гражданам Соединенного Королевства ревакцинироваться до Нового года, сайт медицинской службы упал из-за наплыва желающих зарегистрироваться на ревакцинацию.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:22 В стране и мире
Видео
Следы крови и обломки: кадры с места взрыва в Серпуховском монастыре
08:59 В стране и мире
Видео
«Это опустошение»: житель американского Мэйфилда рассказал о последствиях разрушительного торнадо
10:29 В стране и мире
Видео
ФСБ показала кадры задержания сторонников украинских неонацистов в России
06:05 Спорт
Видео
«Динамо» - «Зенит»: как закончилась главная встреча последнего в уходящем году тура РПЛ
01:11 В стране и мире
Володин сообщил о снятии проекта о QR-кодах на транспорте с рассмотрения
Популярное
Стали известны подробности о состоянии избитого сына актера Дрозда
Названа победительница конкурса «Мисс Вселенная»
Лекарство от алкоголизма оказалось эффективно при лечении COVID-19
Диетолог назвала популярный продукт, который старит кожу
Стали известны подробности о состоянии избитого сына актера Дрозда
Байден заявил, что планов отправлять войска США на Украину никогда не было
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.