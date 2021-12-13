В Великобритании назвали «феноменальной» скорость распространения омикрон-штамма

Из-за «очень заразной» природы новый вариант коронавируса - штамм «омикрон» - может «доминировать и распространяться в геометрической прогрессии». Такое мнение высказали в правительстве Великобритании.

«Ранние данные показывают, что "омикрон" распространяется намного быстрее, чем "дельта" и что защита вакцины от "омикрона" снижена. Данные о степени тяжести станут более ясными в ближайшие недели, однако уже происходят госпитализации из-за "омикрона", число которых, вероятно, будет быстро расти», - отмечается в сообщении, размещенном на сайте британского кабмина.

Как, в свою очередь, информирует Лондонская школа гигиены, случаи заражения омикрон-штаммом достигнут рекордного уровня в стране уже этой зимой. Число госпитализаций, согласно расчетам специалистов, при этом может превысить прошлогодние показатели, что сильно ударит по работе Национальной службы здравоохранения.

По словам главы Минздрава Великобритании Саджида Джавида, новый вариант COVID-19 распространяется с «феноменальной скоростью» и на омикрон-штамм уже приходится примерно 40% заболевших в Лондоне.

«Число заболевших удваивается каждые два-три дня. Это означает, что мы столкнемся с большой волной заражений», - объяснил он в интервью Sky News.

Стоит отметить, что на фоне всей этой информации и заявления премьер-министра Британии Бориса Джонсона о решении дать возможность всем гражданам Соединенного Королевства ревакцинироваться до Нового года, сайт медицинской службы упал из-за наплыва желающих зарегистрироваться на ревакцинацию.