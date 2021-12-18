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Адвокат рассказала о планах Марии Баталовой на отсуженное у Дрожжиной имущество

Анна Касаткина
17:35 18.12.2021
Актриса Наталья Дрожжина сдает в аренду двухкомнатную квартиру, которая в скором времени перейдет в собственность дочери актера, пояснила юрист.
Адвокат рассказала о планах Марии Баталовой на отсуженное у Дрожжиной имущество
© Фото: Пресс-служба Замоскворецкого суда
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Дочь народного артиста СССР Алексея Баталова Мария в скором времени получит доступ к двухкомнатной квартире в центре Москвы, арест с квартиры и другого имущества, которые обманом завладела актриса Наталья Дрожжина, снят. Об этом «Звезде» рассказала адвокат семьи Баталовых Татьяна Кириенко.

«Вчера сняли арест с квартир, и скоро Мария Баталова получит свидетельство о собственности. Наконец-то Мария Баталова получит доступ к двухкомнатной квартире в центре, которая перешла от бабушки, и сможет ее сдавать и получать за это деньги», - сказала она.

По словам Кириенко, ранее квартиросъемщик рассказал, что ежемесячно за аренду передает наличными Дрожжиной 80 тысяч рублей. Юрист добавила, что как только квартира перейдет в собственность Баталовой, вместе с участковым они направятся ее осматривать, узнавать, кто там проживает и проживает ли.

Помимо квартиры в 1-м Самотечном переулке, Баталовой отойдет нежилое помещение в 21 квадратный метр по улице Серафимовича, 2, а также 1/3 в долевой собственности в четырехкомнатной квартире на Серафимовича, 2, которыми завладела Дрожжина по договору ренты в 2019 году. Такое решение принял Хамовнический суд Москвы.

Вдова актера Алексея Баталова Гитана Леонтенко и его дочь Мария ранее обманным путем были лишены доли квартиры в Доме на набережной, мастерской актера, двух квартир, одна из которых расположена в центре столицы, а также крупной суммы денег, находящейся на банковских счетах.

Вдова и дочь Баталова подали заявление обвинив в произошедшем актрису Наталью Дрожжину и ее мужа Михаила Цивина, которые взялись их опекать после смерти кормильца. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, договоры ренты, которые Баталовы заключили с Дрожжиной, были признаны недействительными.

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