В Москве начался суд Баталовой и Дрожжиной, стороны высказались о своих прогнозах

В Москве начался суд вдовы и дочери актера Алексея Баталова и актрисы Наталье Дрожжиной о взыскании с нее неосновательного обогащения. Адвокат семьи Баталовых Татьяна Кириенко рассказала «Звезде» о своих прогнозах по данному делу.

«О прогнозах сложно сказать. Самые разные. Сегодня мы просим взыскать с Дрожжиной Натальи Георгиевны в пользу Леонтенко Гитаны “ неосновательное обогащение“ и взыскать с Дрожжиной в пользу Баталовой Марии “неосновательное обогащения“ приблизительно в 14 миллионов рублей. Там суммы разные. Все денежные средства, которые снимались по доверенности Дрожинной Натальи Георгиевны с расчетных счетов Марии Баталовой и расчетного счета Леонтенко Гитаны Аркадьевны в разном денежной эквиваленте», - сказала Татьяна Кириенко.

Со стороны ответчиков высказался адвокат Михаил Цивин.

«Дождемся и услышим. Как суд решит, так и будет», - сказал он.

Ранее Татьяна Кириенко, рассказала «Звезде», что учредившие фонд имени народного артиста СССР Алексея Баталова - Нарек Кастанян, Михаил Цивин и Наталья Дрожжина - использовали имя знаменитого актера незаконно. При проверке документов выяснилось, что подпись в нотариально заверенном согласии на открытие Фонда имени ее мужа, которую якобы ставила вдова актера Гитана Леонтенко, - не соответствует ее собственной.