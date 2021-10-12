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В Москве начался суд Баталовой и Дрожжиной, стороны высказались о своих прогнозах

Кира Карон
14:06 12.10.2021
Вдова и дочь актера Алексея Баталова намерены взыскать с актрисы Натальи Дрожжиной на основании ее «неосновательного обогащения» более 14 миллионов рублей.
В Москве начался суд Баталовой и Дрожжиной, стороны высказались о своих прогнозах
© Фото: Пресс-служба Замоскворецкого суда, РИА Новости
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В Москве начался суд вдовы и дочери актера Алексея Баталова  и актрисы Наталье Дрожжиной о взыскании с нее неосновательного обогащения. Адвокат семьи Баталовых Татьяна Кириенко рассказала «Звезде» о своих прогнозах по данному делу.

«О прогнозах сложно сказать. Самые разные. Сегодня мы просим взыскать с Дрожжиной Натальи Георгиевны в пользу Леонтенко Гитаны “ неосновательное обогащение“ и взыскать с Дрожжиной в пользу Баталовой Марии “неосновательное обогащения“ приблизительно в 14 миллионов рублей. Там суммы разные. Все денежные средства, которые снимались по доверенности Дрожинной Натальи Георгиевны с расчетных счетов Марии Баталовой и расчетного счета Леонтенко Гитаны Аркадьевны в разном денежной эквиваленте», - сказала Татьяна Кириенко.

Со стороны ответчиков высказался адвокат Михаил Цивин.

«Дождемся и услышим. Как суд решит, так и будет», - сказал он.

Ранее Татьяна Кириенко, рассказала «Звезде», что учредившие фонд имени народного артиста СССР Алексея Баталова - Нарек Кастанян, Михаил Цивин и Наталья Дрожжина - использовали имя знаменитого актера незаконно. При проверке документов выяснилось, что подпись в нотариально заверенном согласии на открытие Фонда имени ее мужа, которую якобы ставила вдова актера Гитана Леонтенко, - не соответствует ее собственной.

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