Власти Молдавии опровергли заявление о планах объявить посла России персоной нон грата

Администрация президента Молдавии не имеет отношения к призывам объявить посла России в Кишиневе Олега Васнецова персоной нон грата. Об этом заявила пресс-секретарь главы государства Сорина Штефырцэ.

«Это личное мнение господина Гузуна, которое не отражает позицию администрации президента», - сказала она.

Ранее председатель комиссии по вопросам помилования в администрации президента Молдавии предложил объявить посла России в Кишиневе персоной нон грата. По его мнению, дипломата необходимо выслать из страны, поскольку он принимал участие в инаугурации лидера Приднестровья Вадима Красносельского.

На этой неделе разгорелся еще один дипломатический скандал. Германия объявила двух сотрудников российского посольства персонами нон грата из-за дела об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. В ФРГ считают, что к этому преступлению якобы причастна РФ. По делу был арестован россиянин Вадим Соколов (Красиков). В Германии его приговорили к пожизненному заключению. В посольстве РФ пообещали ответить на высылку Берлином двух дипломатов.