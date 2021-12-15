Германия объявила двух российских дипломатов персонами нон грата

Германия объявила двух сотрудников посольства РФ персонами нон грата из-за дела об убийстве в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

По ее словам, после приговора по делу на беседу в Министерство иностранных дел был вызван российский посол. В Германии считают совершенное в 2019 году убийство нарушением немецкого права и суверенитета страны, уточнила Бербок.

«Послу России было объявлено, что два сотрудника российского посольства объявляются нежелательными лицами», - сказала она.

Бербок также добавила, что диалог между Берлином и Москвой «серьезно осложнится».

Ранее Верховный суд Берлина признал россиянина Вадима Соколова (Красикова) виновным в убийстве Хангошвили в августе 2019 года и приговорил его к пожизненному заключению. Суд согласился с доводами, что убийство якобы было совершено по заказу госструктур.