В посольстве РФ пообещали ответить на высылку Берлином двух дипломатов

Власти России вскоре дадут ответ на то, что МИД ФРГ решил объявил персонами нон грата двух дипломатов посольства РФ в Берлине.

В дипмиссии заявили, что выразили Германии решительный протест.

«Подобные немотивированные действия представляют собой очевидный недружественный шаг и не будут оставлены без соответствующей реакции, которая последует в ближайшее время», - пишут РИА Новости со ссылкой на комментарий посольства.

Дипломатический скандал разгорелся в среду, 15 декабря. Германия объявила двух сотрудников российского посольства персонами нон грата из-за дела об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. В ФРГ считают, что к этому преступлению якобы причастна РФ. По делу был арестован россиянин Вадим Соколов (Красиков). В Германии его приговорили к пожизненному заключению.

Посол РФ в Германии Сергей Нечаев назвал вынесенный приговор необъективным и политическим. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это недружественными действиями и заявила, что Москва в ближайшее время ответит.