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Три самолета военно-транспортной авиации Минобороны вылетели из Кабула

14:05 18.12.2021
На борту самолетов Ил-76 находятся около 200 граждан России, Киргизии, а также афганские студенты, проходящие обучение в российских вузах.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Три самолета военно-транспортной авиации (ВТА), доставившие гуманитарный груз в Кабул, закончили посадку эвакуируемых граждан и вылетели из Афганистана. На борту самолетов Ил-76 находятся около 200 граждан России, Киргизии, а также афганские студенты, проходящие обучение в российских вузах.

Из Кабула самолеты Минобороны доставят эвакуируемых на подмосковный аэродром Чкаловский. Для дозаправки самолеты осуществят промежуточную посадку на аэродромах Гиссар в Таджикистане и Кант в Киргизии.

По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина министром обороны Сергеем Шойгу организована четвертая эвакуация самолетами военно-транспортной авиации с территории Исламской Республики Афганистан граждан Российской Федерации, Киргизской Республики и афганских студентов, проходящих обучение в вузах России. Для осуществления вывоза создана авиационная группировка из трех самолетов военно-транспортной авиации, которые в кратчайшие сроки вылетели с аэродрома Чкаловский в Кабул.

Ранее, в период с 26 августа по 1 декабря самолетами ВТА с территории Афганистана было эвакуировано 770 граждан Российской Федерации, государств-членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Армении), Украины и Афганистана, а также доставлено более 100 тонн гуманитарного груза.

Ранее три самолета из состава группировки ВТА доставили в Кабул 36 тонн гуманитарного груза, включая продукты питания и лекарственные препараты. Также в столицу Афганистана прибыли  врачебно-сестринские бригады военных медиков с необходимым оборудованием и лекарствами. На всех самолетах ВТА сформирован необходимый запас питьевой воды, еды и теплых одеял для обеспечения полета эвакуируемых граждан.

Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Афганистана Гулам Гаус Насери выразил благодарность России за доставленную в Кабул гуманитарную помощь, которая так необходима стране, оказавшейся в сложной социально-экономической ситуации.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов

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