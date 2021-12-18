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Замминистра по ЧС Афганистана поблагодарил Минобороны России за гуманитарную помощь

10:47 18.12.2021
Ранее три самолета из состава группировки ВТА доставили 36 тонн гуманитарного груза, включая продукты питания и лекарственные препараты.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Афганистана Гулам Гаус Насери в беседе со «Звездой» выразил благодарность России за доставленную в Кабул гуманитарную помощь, которая так необходима стране, оказавшейся в сложной социально-экономической ситуации.

«Хотел бы выразить слова благодарности Российской Федерации и, в частности, Министерству обороны и МЧС РФ, которые участвовали в формировании и доставке этого гуманитарного груза для Афганистана», - сказал он.

Министр добавил, что в первую очередь этот груз будет направлен для обеспечения нужд малоимущих и в целом нуждающихся людей.

«Как вы знаете, экономическая ситуация в стране остается сложной. Близится зимний период, ближе к январю дальше будет холодать. В этих условиях, конечно, в частности, лекарства и рис, доставленные Российской Федерацией в качестве гуманитарной помощи, имеют жизненно важное значение для афганского народа. Я надеюсь, что они позволят ему пережить этот тяжелый зимний период», - заявил Насери.

Ранее три самолета из состава группировки ВТА доставили в Кабул 36 тонн гуманитарного груза, включая продукты питания и лекарственные препараты. Также в столицу Афганистана прибыли  врачебно-сестринские бригады военных медиков с необходимым оборудованием и лекарствами. На всех самолетах ВТА сформирован необходимый запас питьевой воды, еды и теплых одеял для обеспечения полета эвакуируемых граждан.

Материал подготовили Анна Назайкина и Вадим Михеев

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