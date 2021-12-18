Все три самолета из состава группировки ВТА Минобороны прибыли в Кабул

Оставшиеся два самолета из группировки военно-транспортной авиации (ВТА) Минобороны России с грузом гуманитарной помощи совершили посадку в Кабуле. Ранее стало известно о приземлении первого борта авиационной группировки.

«Три военно-транспортных самолета Ил-76 Минобороны России доставили гуманитарный груз в аэропорт Кабула и осуществляют посадку эвакуируемых граждан для вылета из Афганистана. На каждом российском самолете военно-транспортной авиации перевозится гуманитарный груз от Российской Федерации для населения Афганистана. Самолетами всего доставлено 36 тонн гуманитарного груза, включая продукты питания и лекарственные препараты», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, в столицу Афганистана прибыли врачебно-сестринские бригады военных медиков с необходимым оборудованием и лекарствами. На всех самолетах ВТА сформирован необходимый запас питьевой воды, еды и теплых одеял для обеспечения полета эвакуируемых граждан.

По поручению президента Владимира Путина самолетами военно-транспортной авиации Минобороны РФ с территории Афганистана организована четвертая эвакуация более 300 граждан России, Киргизии и афганских студентов, проходящих обучение в вузах России. В период с 26 августа по 1 декабря самолетами ВТА из Афганистана были эвакуированы 770 граждан России, государств - членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Армении), Украины и Афганистана.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Вадим Михеев