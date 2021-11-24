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СМИ: власти США требуют от конгресса исключения части санкций по «Северному потоку - 2»

Анна Берестовая
23:48 24.11.2021
Американский журнал сообщил, что администрация главы США добивается в конгрессе исключения части санкций по «Северному потоку - 2».
СМИ: власти США требуют от конгресса исключения части санкций по «Северному потоку - 2»
© Фото: Stefan Sauer dpa Globallookpress
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Пресса сообщила, что администрация американского лидера Джо Байдена якобы предпринимает усилия по исключению некоторых санкций против российского трубопровода «Северный поток - 2» из ежегодного оборонного бюджета США. Согласно информации СМИ, делают они это будто бы через своих сторонников из Демократической партии в конгрессе.

По сведениям прессы, высокопоставленные члены администрации главы государства, включая госсекретаря Энтони Блинкена, накануне совершали звонки с целью соответствующего воздействия на конгрессменов. Призывы их были направлены конкретно на отмену ряда санкций против компаний, причастных к реализации проекта трубопровода.

Как пишет издание Foreign Policy, предположительные действия будто бы осуществлялись с целью предотвращения санкций против компаний из Германии. Также пресса указывает, что данный шаг будто бы вызвал гнев у республиканской части конгресса.

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