Пресса сообщила, что администрация американского лидера Джо Байдена якобы предпринимает усилия по исключению некоторых санкций против российского трубопровода «Северный поток - 2» из ежегодного оборонного бюджета США. Согласно информации СМИ, делают они это будто бы через своих сторонников из Демократической партии в конгрессе.

По сведениям прессы, высокопоставленные члены администрации главы государства, включая госсекретаря Энтони Блинкена, накануне совершали звонки с целью соответствующего воздействия на конгрессменов. Призывы их были направлены конкретно на отмену ряда санкций против компаний, причастных к реализации проекта трубопровода.

Как пишет издание Foreign Policy, предположительные действия будто бы осуществлялись с целью предотвращения санкций против компаний из Германии. Также пресса указывает, что данный шаг будто бы вызвал гнев у республиканской части конгресса.