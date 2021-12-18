Представители российского ЦПВС помогут проживающим в трех лагерях для беженцев в Сирии

Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии изучили ситуацию с размещением беженцев и внутренне перемещенных лиц в провинции Алеппо для дальнейшего оказания им необходимой помощи.

Лейла со своими детьми живет в палатке уже три года. Типичная для сирийских беженцев история - их поселили в пустые палатки без кроватей и стульев, дали печку-буржуйку и немного теплых вещей. Готовит семья прямо на полу, здесь же и спит - с наступлением холодов им пришлось подстелить дополнительный слой одеял. Все имущество Лейлы осталось в сирийском городе Африн.

«Я сбежала из Африна, когда началась операция турецких войск. Они очень сильно бомбили город, постоянно летали военные самолеты. Я была вынуждена забрать детей, немного вещей и бежать сюда, в лагерь», - рассказала Лейла Казым Дада.

В трех лагерях - Телль-Сусин, Маарет-Муслимия и Фафин живут около восьми тысяч беженцев - в основном многодетные семьи курдов, арабов и туркменов. Международные благотворительные организации периодически привозят в лагеря гуманитарную помощь, но ее, как правило, на всех не хватает. Палатки продуваются сильными в этой местности ветрами, постоянно болеют дети.

«Нам периодически оказывает помощь сирийско-арабский Красный полумесяц. Жизнь в лагере тяжелая, с марта 2018 года, когда турки захватили Африн, люди живут в палатках. Зимой в них холодно, а летом очень жарко. Много больных. При этом, у нас в лагере нет медицинского пункта», - отметил начальник администрации лагеря Телль-Сусин Хасан Осман.

Представители российского ЦПВС впервые в этих лагерях. Офицеры расспросили людей, в чем они нуждаются больше всего. Центр планирует гуманитарные акции по всей Сирии, особое внимание уделяют лагерям беженцев

«Самая главная задача, которая стоит перед нами, это расселения лагерей по местам проживания до начала войны. В основном, население лагерей нуждается, конечно, в медицинской помощи и в медикаментах», - заверил представитель ЦПВС Антон Гончаров.

В провинциях Алеппо, Дамаск и Хама действует сирийская госпрограмма по возрождению городов и сел. Освобожденные от боевиков территории - зона сплошного разрушения, где нужно восстанавливать электро- и водоснабжение. Параллельно власти помогают людям с расселением, организуют гуманитарные акции. Всего с 2015-го года при содействии российского ЦПВС, в свои дома вернулись более миллиона трехсот тысяч сирийских беженцев, в том числе 670 тысяч детей.

По информации российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни. Всего с начала процесса урегулирования российским Центром проведено 3033 гуманитарные акции. Сирийским гражданам доставлено и распределено более 5,3 тысяч тонн продовольствия, бутилированной воды и предметов первой необходимости. Всего медицинскими специалистами Минобороны России оказана медицинская помощь более 132 тыс. жителям Сирии.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов