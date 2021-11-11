Вернуться домой: как ЦПВС помогает сирийским беженцам выйти из лагеря «Рукбан»

Контролируемую американскими и британскими военными территорию гарнизона Эт-Танф называют зоной безопасности. Тем не менее, при нахождении на КПП, через который беженцы из лагеря «Рукбан» пытаются вернуться оттуда в свои дома, такой выбор слов вызывает сомнения.

В последнее время на той стороне боевики все чаще и чаще не пропускают людей через свои блокпосты. При каждом сообщении о попытке выхода мирных жителей из зоны Эт-Танф колонна с российским триколором оперативно выдвигается к линии разграничения, чтобы обеспечить их безопасность.

Ни численность беженцев, ни точное время выхода, как правило, неизвестны. После 12 часов ожидания, ближе к вечеру, на горизонте, словно мираж в пустыне, появляется одинокий грузовик бедуинов-кочевников. Однако он доверху забит мешками, а пассажиры сидят лишь в салоне авто.

На беженцев находящиеся в машине люди не похожи. Машину внимательно досматривают и пропускают, однако после пересечения красной линии происходит то, чего никто не ожидал: 17 человек, прятавшихся в мешках, начинают выбираться из кузова.

Радости этих мужчин, женщин и детей нет предела - им удалось вырваться на свободу. Абдала и его семья из Пальмиры. Говорит, поверил обещаниям в обеспеченную жизнь в Эт-Танфе. Вместе с женой и семью детьми отправился туда на работу, но надежды на счастье очень скоро оказались разбиты.

«Там ничего нет, ни продуктов для детей, ни медикаментов. Нет в принципе никакой медицинской помощи», - признался Абдала Раизджамиз.

По словам отца семейства, за время пребывания в Эт-Танфе его дети уже забыли, как звучит школьный звонок. На территории нет школ или иных образовательных организаций.

«Сложная жизнь была. Мы, хоть и жили в доме, все равно ничего не было: ни еды, ни воды», - объяснил мужчина.

Попасть на территорию, контролируемую боевиками, оказалось несложно. А вот выбраться оттуда было намного тяжелее. Чтобы покинуть так называемую зону безопасности гарнизона Эт-Танф, беженцам пришлось проехать 50 километров в ужасных условиях. В небольшой нише уместились около 10 человек, заброшенных сверху мешками. Ехали со всеми пожитками, даже кур живых привезли.

Преодолеть сложный путь людям помогало понимание: скоро все закончится и они, наконец, окажутся дома. После проверки документов прибывшие снова загружаются в грузовик. Дальше они уже поедут не таясь.

«По инициативе Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийкой Арабской Республики была проведена операция по организации вывода беженцев из лагеря "Рукбан", который находится на территории, неподконтрольной правительству, в 55-километровой зоне гарнизона Эт-Танф. После оказания им гуманитарной помощи и проверки они будут направлены в город Холмс для постановки на учет и размещения беженцев», - рассказал начальник группы контроля за перемещением беженцев Александр Гнатюк.

Ну а мы направляемся в город Пальмира к тем, кому посчастливилось выйти немного раньше. Ибрагим вместе с семьей несколько лет жил в том самом лагере «Рукбан». Сейчас, пока его дети учат уроки, а жена кашеварит на светлой кухне, он показывает квартиру, которую предоставило государство.

«У нас есть телевизор, роутер, вентилятор, вода, холодильник и электричество. Там этого ничего не было», - отметил Ибрагим Махмуд Хамме.

По словам мужчины, боевики попросту издеваются над теми, кто живет в лагере. При этом от американской стороны никакой помощи ждать не приходится.

«Нам никто не помогал. Ничего не давали, нас унижали. Мы ходили набирать грязную дождевую воду в поле, чтобы не попасться им на глаза и напоить своих детей и жен», - поделился мужчина.

Эти люди, скорее, беглецы. Нескольким семьям лишь чудом удалось вырваться из «Рукбана». Боевики наладили довольно доходный бизнес на пропусках из лагеря. Махмуд Абдала работает школьным учителем и, по его словам, никогда не смог бы собрать сумму за семью из девяти человек.

«Представьте, если на тот момент был курс 700 сирийских лир за доллар, то за одного человека нам нужно было заплатить 200 тысяч лир. Это больше двух с половиной тысяч долларов - неподъемная сумма», - заметил он.

За судьбой каждой такой семьи, вырвавшейся с жестоких земель, внимательно следят российские военнослужащие. Сирийцам регулярно помогают продуктами, вещами, учебными принадлежностями для детей. И тех, кому удалось возвратиться домой, хотя и немалыми усилиями, к счастью, становится все больше.