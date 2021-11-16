Более 2,3 миллиона сирийцев вернулись домой благодаря совместной работе РФ и САР

Более 2,3 миллиона сирийцев вернулись домой благодаря совместной работе межведомственных координационных штабов России и Сирии. Об этом сообщает руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Благодаря эффективной работе межведомственных координационных штабов, проводимой на основе базовых принципов Организации Объединенных Наций,на сегодняшний день в родные места вернулись более двух миллионов триста двадцати шести тысяч сирийских граждан, из них свыше одного миллиона трехсот семидесяти трех тысяч внутренне перемещенных лиц и более девятисот пятидесяти двух тысяч беженцев из-за рубежа», - сказал он на совместном заседании межведомственных координационных штабов двух стран.

Он отметил, что возвращающиеся домой сирийцы получают питание, медобслуживание и другую помощь. Семьям в кратчайшие сроки предоставляется жилье, люди обеспечиваются рабочими местами, а дети отправляются в школы.

На протяжении ведения всей операции в Сирии Россия оказываем гуманитарную помощь нуждающимся сирийцам.

«Проведено более трех тысяч гуманитарных акций, в ходе которых населению Сирии розданы более пяти тысяч двухсот тонн продуктов питания, медикаментов, а также предметов первой необходимости», - отметил Мизинцев.

По его словам, оказывают помощи и российские врачи - они помогли более чем 132 000 жителей Сирии. Саперы из России очистили от взрывоопасных предметов 6 080 гектаров территории, обезопасили 273 километра автодорог, более 12 километров железнодорожных путей, а также 3 112 зданий и сооружений. Также обнаружено и обезврежено более 43 000 взрывоопасных предметов.