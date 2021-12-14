Путин распорядился удвоить выплаты медикам, борющимся с COVID-19 в праздники

Российский президент Владимир Путин распорядился удвоить надбавки медикам, которые будут работать в ковидных отделениях в предстоящие новогодние праздники. Соответствующее распоряжение правительству глава государства сделал в ходе совещания с членами кабмина.

Лидер страны напомнил, что в 2021 году была предусмотрена выплата спецнадбавок в двойном размере для медиков и социальных работников, которые трудились во время праздничных выходных в ковидных отделениях. После чего обратился к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, поручив в этом году предусмотреть аналогичные меры.

«Я просил бы правительство и в 2022 году на праздничные новогодние дни сделать то же самое. Ситуация, может быть, не такая тревожная, как в январе текущего года, 2021-го, но все-таки она сложная, и люди работают в условиях больших нагрузок», - указал Путин.

По оценкам министра финансов Антона Силуанова, на эти цели потребуется 8 млрд рублей. Эти средства в бюджете есть, добавил чиновник.