Байден планирует переизбраться на пост президента США в 2024 году

Президент США Джо Байден планирует принять участие в президентской кампании 2024 года и намерен делать это в паре с действующим вице-президентом Камалой Харрис. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. Во время традиционного брифинга ее попросили прокомментировать интервью Харрис, в котором она призналась, что не обсуждала с Байденом вопрос участия в выборах 2024 года.

«Я не могу говорить о том, какие разговоры ведут между собой вице-президент и президент, я могу лишь сказать <...> о том, что президент сам говорил: что он планирует участвовать в президентских выборах в 2024 году. Больше мне нечего к этому добавить», - ответила Жан-Пьер в интервью изданию The Wall Street Journal.

Кроме того, ее спросили, планирует ли действующий глава Белого дома участвовать в выборах в паре с Харрис.

«Да, он планирует. Ничего не изменилось», - заверила заместитель пресс-секретаря Белого дома.

По данным прессы, планы президента на переизбрание озвучиваются на фоне снижения рейтинга действующего лидера США, а также разговоров о том, что он не сможет избираться из-за своего возраста - в 2024 году Байдену исполнится 81 год.