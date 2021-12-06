Оплошности и некомпетентность: как Джо Байден и Камала Харрис «выгоняют себя» из Белого дома

В США разгорается очередной политический скандал, в центре которого оказалась вице-президент Камала Харрис. Телеканал CNN выпустил противоречивое расследование о ее работе в Белом доме. В прессе указали, что Харрис, надежда и лучик света в темном царстве на случай болезни или смерти Байдена, откровенно не справляется со своими обязанностями.

«Вокруг Камалы Харрис царит ощущение паники от того, что происходит с ее карьерой и ее политическими перспективами. Все говорят о низком рейтинге Байдена, но рейтинг доверия Камалы Харрис ниже на десять пунктов», - указал автор расследования Эдвард-Исаак Довере.

В обществе активно обсуждают, что Камала Харрис попросту недостаточно компетентна для столь ответственной работы, и кабинет Байдена просто закрывает глаза на очередные провалы и недоработки, и, скорее, относится к ней, как к предмету декора Белого дома.

Новость о последнем фиаско, произошедшем с вице-президентом, облетела весь мир. На кадрах, опубликованных на официальном канале Белого дома, видно, как Харрис вытирает руку о брюки сразу после рукопожатия с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином.

Все это ставит под сомнение не то что ее последующее выдвижение на пост президента, а вообще дальнейшую политическую карьеру. И даже ее некогда ближайшие союзники и соратники массово увольняются в связи с опасениями за свою репутацию.

«В кабинете масса людей, которые умеют читать "между строк". Дни Камалы сочтены, и они пытаются сбежать до того, как "запашок" Камалы пропитает их насквозь», - заявил обозреватель Fox News Джесси Уоттерс.

Однако факт, что президента США Джо Байдена, возможно, скоро придется заменить, ни для кого не секрет. Более чем преклонный возраст президента, его постоянные проблемы со здоровьем, памятью, вечные оговорки и оплошности уже никого не удивляют.

На прошлой неделе президент на очередной пресс-конференции по вопросам распространения и борьбы с коронавирусом не смог правильно выговорить название нового штамма и «омикрон» окрестил «омникроном» - причем настойчиво, несколько раз. А уже на следующей пресс-конференции он и вовсе охрип. Извинялся и уверял всех присутствующих, что это просто простуда.

«Я в порядке, я делаю тесты на COVID каждый день... У меня есть полуторагодовалый внук с простудой, и он любит целовать деда... Короче, это просто простуда», - заверил Байден.

На фоне флагманского кадрового кризиса активно обсуждаются новые кандидатуры. Например, будущей заменой Камалы Харрис на посту вице-президента многие видят ЛГБТ-надежду демократической партии Пита Буттиджича.

«Пит Бутиджич уже в истории как первый открытый гей-кандидат в президенты», - отметил журналист Юджин Скотт.

В 2015 году в одной из газет появилась статья, что тогда еще новый мэр небольшого города Саут-Бенда, Буттиджич - гей. Через три года он храбро играет свадьбу с учителем младших классов в соборе Святого Иакова. Так он стал первым в истории Индианы политиком-гомосексуалом. Однако за свою недолгую политическую карьеру демократ много раз приносил извинения из-за, порой, расистских высказываний. И теперь на любой вопрос журналистов Пит Буттиджич старается отвечать размыто, уходя от ответа. Особенно, когда это касается его прямого конкурента - Камалы Харрис.

Но реакция на его возможное назначение на такой высокий пост однозначная. СМИ уже топят карьеру будущего президента и нелестно отзываются о его нынешней работе на посту министра транспорта Соединенных Штатов. И не без причины... В самый разгар логистического кризиса Пит на целых два месяца уходит в отпуск - по уходу за усыновленными с партнером близнецами.

«Пит Буттиджич на два месяца ушел в декрет, вероятно, пытался разобраться в трудностях грудного вскармливания. А теперь, вернувшись в кресло министра транспорта, очень удивлен, что контейнеры сами не разгружаются», - заявил обозреватель Fox News Такер Карсон.

На президентское кресло метит еще один кандидат, прославившийся страстью к разрушению традиций - герцогиня Сассекская, Меган Маркл. Как все помнят, она вместе со своим супругом, принцем Гарри, отказалась от исполнения обязанностей королевской семьи в 2020 году под предлогом семейного спокойствия и благополучия. И если тогда только ходили слухи о том, что она могла бы принять участие в выборах, то сейчас эксперты уже практически в этом не сомневаются.

Не мог не отреагировать на это один из основных претендентов на пост президента - Дональд Трамп. В свойственной ему манере он весьма нелестно высказался о возможной противнице.

«Я не был ее фанатом с первого дня. Она использует принца Гарри. Я думаю он очень скоро пожалеет обо всем этом. Наверняка он уже жалеет об этом. А еще она крайне неуважительна с королевой. С великой личностью. С исторической личностью. Мне кажется это сильно ранит ее», - указал Трамп.

Пока что Трамп продолжает оставаться самым популярным кандидатом на пост президента США в 2021 году. У демократов и у республиканцев на сегодняшний день нет никакой альтернативы, и он это прекрасно понимает.

До следующих выборов еще три года, однако американцы по старой русской традиции начали готовить сани уже сейчас. И если оглядываться назад, на прошлую предвыборную кампанию, то страшно представить, как далеко зайдут новые политические игры. Уже очевидно, что грядущие выборы побьют все рекорды по сливам, компроматам и скелетам в шкафах.

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции