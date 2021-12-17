Байден назвал Камалу Харрис президентом США

Американский лидер Джо Байден по ошибке назвал вице-президента Камалу Харрис главой государства. Оговорку он сделал, выступая на церемонии вручения дипломов в Университете Южной Каролины, отрывок выступления опубликовал Twitter-аккаунт X Strategies LLC.

«Я из Делавэра. А что касается президента Харрис... мои друзья и близкие, мы все разделяем гордость, которую вы чувствуете в этот день», - сказал 78-летний президент.

Харрис исполняла обязанности президента страны час и 25 минут в ноябре, когда Байден проходил ежегодный медицинский осмотр. Она также автоматически может стать главой государства, если действующий президент будет не способен далее исполнять обязанности по управлению страной.

Ранее Байден уже назвал Харрис президентом. Кроме того, сама вице-президент однажды назвала администрацию тогда еще будущего американского лидера «администрацией Харрис».