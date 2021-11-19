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Байдена вернулся к исполнению обязанностей президента после операции

Виктория Ивашечкина
20:50 19.11.2021
Ранее сообщалось, что президент США передал полномочия главы государства вице-президенту Камале Харрис.
Байдена вернулся к исполнению обязанностей президента после операции
© Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP, globallookpress
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Джо Байден вернулся к исполнению обязанностей президента после того, как находился под наркозом. По ее словам, он пока еще проходит плановый медицинский осмотр в центре ВМС США Уолтера Рида.

«Президент поговорил (по телефону) с вице-президентом (Камалой Харрис) и руководителем аппарата сотрудников Белого дома в 11:35 утра. Президент был в хорошем расположении духа и в это время приступил к своим обязанностям», - рассказала Псаки в своих соцсетях.

Ранее сообщалось, что Джо Байден временно передаст полномочия главы государства вице-президенту Камале Харрис, так как ему предстоит медицинская процедура под наркозом, колоноскопия.

Подробный отчет о состоянии здоровья Джо Байдена в администрации Белого дома пообещали опубликовать позже.

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