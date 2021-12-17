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Под защитой «Синих птиц»: как легендарные вездеходы готовят для эвакуации космонавтов

Анатолий Бородкин
18:25 17.12.2021
«Синие птицы» приземлились в Казахстане. Машины-амфибии высокой проходимости на аэродром Жезказган доставил военно-транспортный самолет Ан-12.
Под защитой «Синих птиц»: как легендарные вездеходы готовят для эвакуации космонавтов
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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У экипажей поисково-эвакуационных машин ПЭМ, известных всему миру «Синих птиц», в аэропорту казахстанского города Жезказган, традиционной базе базирования, последние приготовления перед экспедицией. Всего два месяца назад, в октябре, вездеходы встречали первый киноэкипаж, работавший на МКС.

От Жезказгана до района посадки спускаемого аппарата 130 километров по прямой. В степи, обходя овраги и снежные заносы, которые бывают глубже двух метров, «Синие птицы» пройдут все 250, а то и 300 километров. Каждая из ПЭМ - часть единого комплекса. Вся наземная часть операции по спасанию космонавтов - зона ответственности экипажей амфибий. За сутки до отстыковки капсулы от Международной космической станции они выдвигаются в район поиска - так называемую трассу спуска «Союза».

По данным с радио маяков в космическом аппарате, пеленгаторы, установленные на транспортнике Ан-26, который работает в небе над казахстанской степью, фиксируют расположение капсулы, и специалисты с учетом силы и направления ветра определяют точку касания с землей. Туда и направляются «Синие птицы». Вместе с ними действует авиационная группа в составе 12 вертолетов Ми-8 Центрального военного округа.

В отсутствие осадков и низкой облачности первым у аппарата садится ближайший к точке Ми-8 с медиками и специалистами Роскосмоса на борту. Но если капризная погода, особенно это актуально зимой, преподносит сюрпризы, в дело вступает наземная группа.

Спасатели извлекают членов экспедиции из капсулы, переносят их в отапливаемый салон. В составе экипажей «Синих птиц» - дублирующий, воздушный, состав врачей. В комплекте - обязательный, сшитый по размерам каждого из космонавтов комплект теплой одежды и обуви.

Решение о разработке специальных вездеходов, которые могут добраться в недоступный для авиации район, принимал еще Сергей Королев. После того как в 1965 году у «Восхода-2» с Алексеем Леоновым и Павлом Беляевым на борту отказала автоматика, космонавты в ручном режиме посадили корабль в тайге Северного Урала. Командир экипажа и первый в мире человек, вышедший в открытый космос, ждали помощи двое суток. И уже на следующий год появилась предшественница «Синих птиц» - ЗИЛ ПЭУ 1.

В 2015 году экипаж Александра Самокутяева, астронавта Барри Уилмора и первой россиянки на Международной космической станции Елены Серовой первыми на земле встречали спасатели поисково-эвакуационных машин. Почти нулевая видимость не давала возможности вертолетам вовремя приземлиться.

На этот раз ПЭМ ждут российского космонавта Александра Мисуркина и первую в мире туристическую группу в космосе - Юсаку Маэдзаву и Йозо Хирано. Посадка запланирована на 20 декабря.

В точку посадки «Синие птицы» отправятся после глубокой модернизации. Здесь новый радиолокационный комплекс, который позволяет связаться с капсулой на высоте десяти километров. Принципиально изменена система кондиционирования, обновлены ходовая часть и подвеска. Сохранены даже эмблемы экспедиций, которые встречали экипажи амфибий.

В районе Жезказгана уже вторые сутки плотный туман, и прогнозы синоптиков не обещают прояснения. Потому с каждым часом увеличивается вероятность того, что первыми у капсулы «Союз МС-20» окажутся «Синие птицы».

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Аркадий Украинский

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