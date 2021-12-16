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«Синие птицы» в казахских степях: кадры прибытия амфибий в район посадки «Союза» с МКС

Анатолий Бородкин
13:17 16.12.2021
Авиационная и наземная спасательные группы передислоцировались в районы посадки спускаемого аппарата близ населенных пунктов Жезказган и Аркалык.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Военно-транспортный самолет Ан-12 доставил на аэродром Жезказган в Казахстане поисково-эвакуационные машины-амфибии высокой проходимости «Синие птицы» для обеспечения посадки спускаемого аппарата «Союз МС-20» с космическими туристами из Японии на борту. Об этом сообщил корреспондент «Звезды» Анатолий Бородкин.

«Два часа в небе, около тысячи километров - и транспортник Ан-12 доставляет с Южного Урала на аэродром Казахстана Жезказган шестую "Синюю птицу". Это модуль с салоном, в случае если авиационная группа не сможет добраться до места посадки космонавтов, экипаж будет располагаться в нем», - рассказал он.

Всего в обеспечении посадки примут участие около 200 специалистов-спасателей.

Также будет задействовано 12 вертолетов Ми-8, два самолета Ан-12, один самолет Ан-26 и более 20 единиц автомобильной техники.

Корабль «Союз МС-20» с космонавтом Александром Мисуркиным и японскими космическими туристами Юсаку Маэдзавой и Йозо Хирано прибыл на МКС 8 декабря. Его возвращение ожидается 20 декабря.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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