Дерматолог рассказала, как защитить кожу во время надвигающихся морозов

Для защиты кожи во время сильных морозов стоит пользоваться специальными кремами, текстура которых должны быть более плотной, жирной. Об этом «Звезде» рассказала дерматолог Наталья Яковлева.

«Крема должны быть жирными, которые напитывают кожу, не застывают на морозе... Нужно покупать крема, которые специализируются на защите кожи при морозе, при низких температурах», - пояснила эксперт.

Она добавила, что сейчас на рынке существует большое количество продукции с различными добавками, включая крема с липосомами, с маслом ши, с витаминами А и Е. Эти косметические средств помогают быстрее восстанавливать эпидермис, гидролипидную мантию, которая страдает из-за сильных морозов.

Чаще всего сухость и другие проблемы с кожей развиваются у людей с чувствительной кожей, светлым фототипом, склонностью к аллергодерматозам и холодовым дерматитам, отметила Яковлева. В этом случае на помощь придут аптечные эмоленты.

Нежная кожа губ также нуждается в защите во время морозов. Для этих целей можно использовать стики и помады с натуральными восками и другими, более насыщенными, резюмировала дерматолог.