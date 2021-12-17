Врач дала советы, как сохранить здоровье в сильные морозы

В Центральной России в ближайшие дни могут ударить 35-градусные морозы. Среднесуточная температура в период с 21 по 25 декабря ожидается на 7-12 градусов ниже климатической нормы. Как рассказала «Звезде» врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева, из-за погоды люди могут столкнуться с недомоганиями, в группе риска в первую очередь - люди с сосудистыми патологиями.

По мнению специалиста, тем, кто страдает поражением сосудистой стенки, нужно в основном следить за основным заболеванием.

«У людей, у которых есть заболевания, которые связаны с поражением сосудистой стенки, им нужно просто следить за своими основными болячками... Корректировать давление, если это гипертоники, препаратами, диабетикам - сахара, тогда их сосуды будут меньше повреждаться», - посоветовала терапевт.

Также доктор призвала к регулярным физическим нагрузкам, особенно кардио.

«Ходить гулять. Это самая положительно влияющая на сосуды физическая нагрузка, она позволяет тренировать сосуды под разное», - указала Ярцева.

Негативно влияет на организм в сильные морозы и сухой воздух. Причем ситуация ухудшается как на улице, так и в помещениях, которые начинают сильнее обогревать. Тогда уровень влажности может упасть ниже 20% при норме в 60, предупредила доктор. В этом случае нужно обязательно пользоваться увлажнителем.

Также в сильные морозы стоит пить больше жидкости и ограничить потребление кофе, особенно внимательно к этому совету стоит прислушаться пожилым людям и людям с сосудистыми заболеваниями. По словам терапевта, эти меры позволят скомпенсировать перепады давления.