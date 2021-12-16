Аномальные холода: температура воздуха в центре России упадет до минус 35

В Центральной России в ближайшие дни могут ударить 35-градусные морозы. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Штормовое предупреждение об аномально холодной погоде объявлено на период с 21 по 25 декабря: среднесуточная температура будет на 7-12 градусов ниже климатической нормы. В ночные часы она будет понижаться до -21 ... -26 градусов, на севере округа - до -30 ... -35. Преобладающая температура днем будет -15 ... -21.

Ранее эксперт рассказала, как помочь организму пережить аномальные холода.