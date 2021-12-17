Иммунные белки акул побороли коронавирус

Белки VNAR из иммунной системы акул оказались способны бороться с коронавирусом. К такому выводу пришли ученые в ходе соответствующего исследования. Авторы научной работы протестировали белки акул как против SARS-CoV-2, так и против «псевдовируса», который не может размножаться в клетках.

Три вида VNAR смогли нейтрализовать WIV1-CoV - коронавирус, теоретически способный инфицировать клетки человека, но сейчас циркулирующий только у летучих мышей. Также антителоподобные белки остановили SARS-CoV-1, который в 2003 году стал причиной вспышки атипичной пневмонии. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Белок 3B4 нейтрализовал вирус, блокировав его связь с клетками человека. Это произошло, потому что 3B4 прочно прикрепился к шипу вируса. Причем VNAR продемонстрировали свою эффективностью против различных штаммов коронавируса, в том числе «дельты».

Ученые подчеркнули, что пока говорить о терапии на основе белков не приходится. Открытие поможет человечеству подготовиться к новым пандемиям, которые теоретически могут вызвать другие коронавирусы при «переселении» из популяций животных в человеческую.