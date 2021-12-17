Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Иммунные белки акул побороли коронавирус

Светлана Иванова
17:24 17.12.2021
Эффективность белков акул против коронавируса объясняется размером: они в 10 раз меньше антител человека.
Иммунные белки акул побороли коронавирус
© Фото: Gerald Schömbs, Unsplash
Читайте нас на:

Белки VNAR из иммунной системы акул оказались способны бороться с коронавирусом. К такому выводу пришли ученые в ходе соответствующего исследования. Авторы научной работы протестировали белки акул как против SARS-CoV-2, так и против «псевдовируса», который не может размножаться в клетках.

Три вида VNAR смогли нейтрализовать WIV1-CoV - коронавирус, теоретически способный инфицировать клетки человека, но сейчас циркулирующий только у летучих мышей. Также антителоподобные белки остановили SARS-CoV-1, который в 2003 году стал причиной вспышки атипичной пневмонии. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Белок 3B4 нейтрализовал вирус, блокировав его связь с клетками человека. Это произошло, потому что 3B4 прочно прикрепился к шипу вируса. Причем VNAR продемонстрировали свою эффективностью против различных штаммов коронавируса, в том числе «дельты».

Ученые подчеркнули, что пока говорить о терапии на основе белков не приходится. Открытие поможет человечеству подготовиться к новым пандемиям, которые теоретически могут вызвать другие коронавирусы при «переселении» из популяций животных в человеческую.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:59 В стране и мире
Видео
В Петербурге избрали меру пресечения сбившему людей на переходе водителю
15:59 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры задержания сторонника «М.К.У.»*, готовившего покушение на журналиста
12:52 В стране и мире
Видео
НАК опубликовал видео задержания сторонника ИГ* в Москве
12:26 В стране и мире
Раненный ножом в живот стоматолог умер в московской больнице
15:06 В стране и мире
Видео
Путин предложил «Спутник Лайт» другим странам в качестве бустерной вакцины
Популярное
Россиянам пообещали выплатить зарплату, пенсии и пособия до Нового года
Нутрициолог раскрыла неожиданную опасность апельсинов
Видео
«Почему-то лизнула»: реставратор Эрмитажа рассказала об уникальной находке в княжеском платье
Названа распространенная ошибка при варке яиц
Врач назвала очищающий кишечник продукт
Диетолог рассказала об опасности селедки под шубой
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.