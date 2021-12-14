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Голикова заявила, что РФ не застрахована от дальнейшего распространения «омикрона»

Анна Назайкина
17:24 14.12.2021
Существующие данные говорят о достаточно высокой контагиозности данного штамма, заявила вице-премьер.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: PPI, Keystone Press Agency, Globallookpress
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РФ не застрахована от последующего проникновения омикрон-штамма коронавируса на территорию страны, власти будут реагировать в зависимости от развития ситуации с новом вариантом этого опасного вируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«У нас в обсерваторах в Московской области находится 177 наших граждан, и у 16 из них обнаружен новый штамм "омикрон". Почему я привожу эти цифры, именно 177 и 16, потому что это практически 10% от того количества, которое сегодня находится на изоляции. По оценкам мировых экспертов, в ЮАР каждый человек с вариантом "омикрон" может заразить 3-3,5 человека», - сказала она в ходе совещания президента России Владимира Путина с правительством.

Такие данные, по словам Голиковой, говорят о высоком уровне заразительности «омикрона» и об актуальности мер по борьбе с распространением инфекции.

«Тем не менее трансграничные перемещения достаточно высоки, и скоро граждане поедут в отпуска, имея в виду возможность использования новогодних праздников, и, безусловно, мы не застрахованы от того, чтобы к нам не произошло дальнейшее проникновение этого штамма», - заявила Голикова.

В конце ноября Россия приостановила авиасообщение с Южно-Африканской Республикой, где впервые был зарегистрирован случай заражения новым штаммом коронавируса. ВОЗ обозначила данную мутацию греческой буквой «омикрон».

Медики из ЮАР, которым пришлось первыми столкнуться с омикрон-штаммом, отмечают, что одним из главных признаков заражения данной мутацией COVID-19 является сильное чувство усталости.

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