Путин предложил «Спутник Лайт» другим странам в качестве бустерной вакцины

Россия готова предоставить «Спутник Лайт» другим странам, в том числе европейским, для бустерной вакцинации от коронавируса. Об этом на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил президент России Владимир Путин.

«Мы даже можем поделиться уже имеющимися у нас препаратами, имею в виду и для бустерной вакцинации наш препарат ("Спутник Лайт". - Прим. ред.), в том числе для европейских стран», - сказал глава государства.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что препарат «Спутник Лайт» рекомендован только для повторной вакцинации. Ревакцинацию препаратом по рекомендации специалистов прошел и сам президент.