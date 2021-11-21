В стране и мире Коронавирус Путин ревакцинировался «Спутником Лайт» Ян Брацкий Глава государства вакцинировался от коронавируса весной этого года, для чего выбрал вакцину «Спутник V». © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что прошел ревакцинацию от новой коронавирусной инфекции. По рекомендации специалистов, глава государства выбрал препарат «Спутник Лайт». «Сегодня по вашей рекомендации, по рекомендации ваших коллег я сделал себе еще одну прививку - "Спутником Лайт". Это уже называется ревакцинация», - сказал глава государства во время личной встречи с заместителем директора Центра имени Гамалеи Денисом Лагуновым. Напомним, Владимир Путин вакцинировался от коронавируса весной этого года. Первое время глава государства не рассказывал журналистам, какой именно препарат он использовал, отмечая, что все российские вакцины одинаково эффективны, однако позже признался, что это был «Спутник V». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика