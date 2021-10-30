Вакцина «Спутник Лайт» будет рекомендована только для ревакцинации

Препарат «Спутник Лайт» будет использоваться только для проведения повторной вакцинации. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, говоря об изменениях в методические рекомендации по вакцинации.

«В связи с тем, что штамм дельта идет, обязательно сегодня выйдут изменения в методические рекомендации по вакцинации, где будет написано: «Спутник Лайт» использовать только для повторной вакцинации», - заявил Мурашко.

Ранее Минздрав одобрил одновременное применение вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» и вакцины против гриппа. При этом смешивание «Спутника Лайт» с другими вакцинами или лекарственными средствами в одном шприце не допускается.