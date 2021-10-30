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Вакцина «Спутник Лайт» будет рекомендована только для ревакцинации

Алексей Курильченко
14:14 30.10.2021
Минздрав РФ внесет изменения в методические рекомендации по вакцинации.
Вакцина «Спутник Лайт» будет рекомендована только для ревакцинации
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости
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Препарат «Спутник Лайт» будет использоваться только для проведения повторной вакцинации. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, говоря об изменениях в методические рекомендации по вакцинации.

«В связи с тем, что штамм дельта идет, обязательно сегодня выйдут изменения в методические рекомендации по вакцинации, где будет написано: «Спутник Лайт» использовать только для повторной вакцинации», - заявил Мурашко.

Ранее Минздрав одобрил одновременное применение вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» и вакцины против гриппа. При этом смешивание «Спутника Лайт» с другими вакцинами или лекарственными средствами в одном шприце не допускается.

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