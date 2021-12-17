Устроивший массовый расстрел в казанской гимназии Галявиев извинился

Обвиняемый в массовом убийстве в казанской гимназии №175 Ильназ Галявиев извинился перед родственниками погибших.

«Прошу прощения. Извините меня за то, что я сделал», - сказал Галявиев в интервью изданию «Реальное время».

Молодой человек раскаялся и признал свою вину по всем четырем инкриминируемым ему статьям обвинения.

«Конечно, раскаиваюсь, но эти слова не вернут погибших», - цитирует его издание.

Галявиев обвиняется в убийстве более двух лиц, в том числе малолетних, общеопасным способом, покушении на убийства, изготовлении взрывного устройства и умышленном повреждении имущества. Ранее подозреваемого осмотрели врачи и пришли к выводу, что он вменяем и подлежит уголовной ответственности.

Трагедия в Казани произошла 11 мая. Жертвами стрельбы стали семь детей и две учительницы. Еще 24 человека получили ранения различной степени тяжести.