Устроивший стрельбу в казанской гимназии признал свою вину

Подозреваемому в организации взрыва и стрельбе в стенах казанской гимназии Ильназу Галявиеву предъявили окончательное обвинение. Об этом сообщили в СК РФ.

В ведомстве подчеркнули, что комплексная психолого-психиатрическая экспертиза признала мужчину вменяемым и подлежащим уголовной ответственности. Сам Галявиев вину признал в полном объеме и в содеянном раскаялся, уточнили следователи.

В СК добавили, что подозреваемый, вооружившись многозарядным охотничьим ружьем, а также изготовленным им ранее взрывным устройством, совершил нападение на учителей и школьников, подражая действиям «неформальных представителей одной из деструктивных субкультур». Юноша почерпнул информацию о них из Сети и скопировал поведение при нападении.

Трагедия в Казани произошла 11 мая. По данным следствия, 19-летний юноша устроил взрыв и стрельбу в стенах образовательного учреждения. В результате инцидента погибли семеро детей, два педагога и еще 24 человека получили ранения разной степени тяжести.