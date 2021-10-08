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На директора казанской гимназии, где произошла стрельба, завели дело

Ян Брацкий
17:09 08.10.2021
Директору гимназии вменяют отсутствие надлежащей охраны учебного заведения и необходимых систем безопасности.
На директора казанской гимназии, где произошла стрельба, завели дело
© Фото: Максим Богодвид, РИА Новости
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На директора гимназии №175 в Казани Амину Валееву завели уголовное дело. Следствие полагает, что она не обеспечила образовательное учреждение охраной и необходимыми системами безопасности. В результате произошло вооруженное нападение на учеников и педагогов. 11 мая 2021 года в гимназию пришел 19-летний Ильназ Галявиев и открыл стрельбу.

В настоящий момент директор гимназии находится под подпиской о невыезде. Вместе с ней в халатности обвиняется бывший директор охранной компании Сергей Иванов. Мужчина заключен под домашний арест, пишет сайт «Комсомольской правды».

Еще одним фигурантом уголовного дела стал Марат Зиганшин - инженер по монтажу охранно-пожарной сигнализации. По версии обвинения, из-за его действий громкоговоритель в классе не работал и педагог не услышала призывы директора по громкой связи закрыть двери. В результате казанской трагедии были убиты семеро детей и две учительницы, еще 24 человека пострадали.

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