Врач рассказала, от каких веществ зависит уровень антител от COVID-19

Дефицит белка в рационе отрицательно сказывается на уровне антител от COVID-19. Об этом «Звезде» рассказала диетолог, иммунолог Марина Аплетаева. Она уточнила, что при недостатке белка, как и витаминов, в организме снижается иммунная защита, в том числе против коронавирусной инфекции. Специалист пояснила, что антитела представляют собой молекулы, состоящие из фрагментов аминокислот.

«Если говорить о том, что дефицит белка влияет на количество антител, прямо непосредственного влияния, сиюминутного, может, и не будет, но тем не менее что такое антитела? Антитела - это белковые молекулы, это белок, состоящие из фрагментов аминокислот... Как минимум три аминокислоты незаменимых, которые необходимы для синтеза антител», - подчеркнула доктор.

Она отметила, что для поддержки иммунитета организма в тонусе необходимы витамины D и С, а также три незаменимые кислоты, источником которых могут быть только белковые продукты, прежде всего мясо, творог, яйца и рыба.

Если у человека полноценный, сбалансированный рацион, то он получает с пищей количество белка, соответственное потребностям организма, резюмировала специалист.