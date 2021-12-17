Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Врач рассказала, от каких веществ зависит уровень антител от COVID-19

Светлана Иванова
14:30 17.12.2021
Для поддержки иммунитета организма в тонусе необходимы витамины и незаменимые кислоты, источником которых могут быть только белковые продукты, указала иммунолог.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ROMAN ODINTSOV, Pexels
Читайте нас на:

Дефицит белка в рационе отрицательно сказывается на уровне антител от COVID-19. Об этом «Звезде» рассказала диетолог, иммунолог Марина Аплетаева. Она уточнила, что при недостатке белка, как и витаминов, в организме снижается иммунная защита, в том числе против коронавирусной инфекции. Специалист пояснила, что антитела представляют собой молекулы, состоящие из фрагментов аминокислот.

«Если говорить о том, что дефицит белка влияет на количество антител, прямо непосредственного влияния, сиюминутного, может, и не будет, но тем не менее что такое антитела? Антитела - это белковые молекулы, это белок, состоящие из фрагментов аминокислот... Как минимум три аминокислоты незаменимых, которые необходимы для синтеза антител», - подчеркнула доктор.

Она отметила, что для поддержки иммунитета организма в тонусе необходимы витамины D и С, а также три незаменимые кислоты, источником которых могут быть только белковые продукты, прежде всего мясо, творог, яйца и рыба.

Если у человека полноценный, сбалансированный рацион, то он получает с пищей количество белка, соответственное потребностям организма, резюмировала специалист.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:06 В стране и мире
Путин предложил «Спутник Лайт» другим странам в качестве бустерной вакцины
12:52 В стране и мире
Видео
НАК опубликовал видео задержания сторонника ИГ* в Москве
12:26 В стране и мире
Раненный ножом в живот стоматолог умер в московской больнице
09:43 В стране и мире
Видео
Столкновение самолета с машиной для противообледенительной обработки в Шереметьево попало на видео
07:45 В стране и мире
Центральную Россию накроет «панцирем» гололедицы
Популярное
Россиянам пообещали выплатить зарплату, пенсии и пособия до Нового года
Нутрициолог раскрыла неожиданную опасность апельсинов
Видео
«Почему-то лизнула»: реставратор Эрмитажа рассказала об уникальной находке в княжеском платье
Названа распространенная ошибка при варке яиц
Врач назвала очищающий кишечник продукт
Диетолог рассказала об опасности селедки под шубой
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.