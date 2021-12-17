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В России выявили наименьшее с 8 октября число новых случаев COVID-19

Анна Назайкина
12:11 17.12.2021
Общее количество обнаруженных случаев коронавируса в стране достигло 10 159 389.
В России выявили наименьшее с 8 октября число новых случаев COVID-19
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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По данным оперштаба, в России за последние 24 часа COVID-19 обнаружили у 27 743 человек, причем у 7,6% инфицированных болезнь протекает без клинических проявлений. Вылечиться от коронавируса удалось 37 437 россиянам, скончались - 1 080.

По количеству заболевших за сутки лидирует Москва. За минувшие 24 часа в столице выявлено 2 755 новых случаев заражения COVID-19. На втором месте - Санкт-Петербург, где обнаружили 1 984 случая. Далее следует Московская область - там за сутки зафиксировали 1 452 заболевших коронавирусом. Наименьшее число новых случаев в Республике Тыве (17), Ненецком автономном округе (8) и на Чукотке (3).

Напомним, что накануне сообщалось о 28 486 новых случаях инфицирования коронавирусом. Таким образом, общее количество выявленных случаев COVID-19 в России достигло 10 159 389. За весь период зафиксировано 295 104 летальных исхода, выздоровели 8 914 225 человек.

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