Диетолог назвала четыре разрушающих кишечник продукта

Вредные бактерии, которые обитают в кишечнике человека, производят токсины. В результате в организме развиваются различные болезни и запускаются процессы старения. Полезные бактерии, замещающие вредные, наоборот, являются ключом к долгожительству. Испанский диетолог Эли Гальего перечислила основные продукты, которые вредят микробиоте кишечника, провоцируя дисбаланс и развитие патологий.

По словам специалиста, один из главных врагов кишечного микробиома - это алкоголь.

«Токсичный алкоголь обладает способностью изменять структуру, в результате во внутренние органы проникают вредные бактерии», - сообщила Гальего газете La Vanguardia.

Она добавила, что на работу кишечника также плохо влияют растительные жиры, которых много в обработанных продуктах, включая промышленную выпечку (кексы, печенье, торты).

Специалист подчеркнула, что опасны для здоровья кишечника и газированные напитки, которые «буквально переполняют организм токсинами» и снижают иммунитет.

Пагубно влияет на микробиоту и злоупотребление острой пищей и кофе, указала Гальего.