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Финал Гран-при по фигурному катанию окончательно отменен

Светлана Иванова
13:11 17.12.2021
Сначала Международный союз конькобежцев планировал провести соревнования в конце сезона.
Финал Гран-при по фигурному катанию окончательно отменен
© Фото: Ольга Бенар, РИА Новости
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Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение полностью отменить финал Гран-при по фигурному катанию сезона-2021/22. Ранее состязание, которое должно было пройти в японской Осаке 9-12 декабря, было перенесено из-за распространения нового штамма коронавируса «омикрон». Япония закрыла свои границы, поэтому соревнование провести не смогли.

Сначала ISU сообщил о переносе турнира на конец соревновательного сезона, однако в итоге отметил.

«Несмотря на все усилия, не удалось найти решения для проведения соревнований. В связи с этим совет ISU с сожалением принял решение отменить финал Гран-при по фигурному катанию сезона-2021/22», - сообщили в Международном союзе конькобежцев.

В финал серии пробились российские пары Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов, одиночник Михаил Коляда.

Кроме того, впервые в истории состязания в финале должны были выступить сразу пять россиянок: чемпионка мира Анна Щербакова, чемпионка Европы Алена Косторная, чемпионка мира - 2015 Елизавета Туктамышева, победительница ЮЧМ Камила Валиева, серебряный призер финала Кубка России Майя Хромых.

Финал Гран-при по фигурному катанию отменяется второй год подряд. Последний раз соревнование проводилось в сезоне-2019/20. Победителями тогда стали россиянка Алена Косторная среди женщин, американец Нэйтан Чен среди мужчин, представители Китая Суй Вэньцзин и Хань Цун среди пар, французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон среди танцевальных дуэтов.

Стоит отметить, что болельщики фигурного катания по всему миру болезненно восприняли новость об очередной отмене финала Гран-при. Любители спорта упрекают Международный союз конькобежцев в нежелании искать реальные способы проведения турнира, приводя в пример множество других спортивных организаций, которые находят возможности не отменять соревнования в условиях пандемии.

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