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Врачи выяснили, кто больше склонен к мигреням

Светлана Иванова
12:35 17.12.2021
За мигрень у мужчин и женщин отвечают разные гены, может влиять и «пренатальный фактор, связанный с уровнем внутриутробных гормонов».
Врачи выяснили, кто больше склонен к мигреням
© Фото: Olya Kobruseva, Pexels
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Уровень гормонов в утробе перед рождением может влиять на появление мигреней во взрослом возрасте. К такому выводу пришли ученые, которые провели крупное исследование близнецов.

Во всем мире около 12% людей страдают от мигрени, однако факторы ее возникновения пока так окончательно и не выявлены. В ходе ранних научных работ удалось установить, что частично повторяющие головные боли объясняются генетическими причинами. Теперь исследователи задались вопросом, почему женщины страдают от мигреней вдвое чаще, чем мужчины.

Оказалось, что за мигрень у мужчин и женщин отвечают разные гены, может влиять и «пренатальный фактор, связанный с уровнем внутриутробных гормонов», пишет журнал Frontiers in Pain Research.

По мнению авторов работы, дальнейшие исследования помогут выявить причины развития мигрени, их гендерные различи, что повлечет за собой создание более эффективной терапии.

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