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Ученые рассказали о влиянии головной боли на сон

Виктория Ивашечкина
02:30 25.09.2021
Специалисты проанализировали данные 32 исследований.
Ученые рассказали о влиянии головной боли на сон
© Фото: Nikolay Gyngazov globallookpress
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Британские ученые выяснили, что люди с мигренями часто страдают от проблем со сном. Специалисты считают, что взрослые и дети с головной болью проводят в фазе быстрого сна меньше времени, чем их здоровые сверстники.

Ученые проанализировали данные 32 исследований. Во время них изучалось состояние здоровья более чем десяти тысяч человек, передает Neurology. =

Люди отвечали на вопросы о продолжительности сна, времени засыпания, ночных пробуждениях и качестве сна.

По словам ученых, в некоторых исследованиях проводилась полисомнография. Во время сна у людей выявлялся уровень кислорода в крови, делались электроэнцефалограмма.

У тех взрослых людей с мигренью балл в опроснике был выше, чем у людей без них. По словам специалистов, у людей с хроническими мигренями разница была значительно больше.

Дети с мигренями чаще просыпались во время сна и быстрее засыпали. На последний факт, по мнению исследователей, может влиять бессонница.

Ранее невролог, доктор медицинских наук, профессор Сеченовского университета Маргарита Наприенко рассказала, что каждый седьмой житель Земли страдает от мигрени.

Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), регулярно с этим недугом сталкиваются более миллиарда человек.

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