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Описан новый способ избавления от мигрени

Светлана Иванова
12:55 19.11.2021
Включение в рацион большого количества темно-зеленых листовых овощей и ограничение некоторых других продуктов помогло пациенту справиться с недомоганием, от которого он страдал более 12 лет.
Описан новый способ избавления от мигрени
© Фото: Kampus Production, Pexels
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Коррекция питания помогла американцу избавиться от головной боли. Включение в рацион большого количества темно-зеленых листовых овощей и ограничение некоторых других продуктов помогло пациенту справиться с постоянным недомоганием. До этого мужчина мучился от недуга долгие годы, причем ни медикаменты, ни другие диеты эффекта не давали. После коррекции питания мигрень ушла и не возвращается уже восемь лет. Случай описан в журнале BMJ Case Reports.

Шестидесятилетний американец обратился за медицинской помощью  с жалобами на сильные мигрени последние двенадцать с половиной лет. У мужчины случались четыре-шесть сильных приступов каждый месяц: интенсивная боль, сопровождавшаяся повышенной чувствительностью к свету, звукам, тошнотой и рвотой, продолжалась около 72 часов, суммарно в месяц американец страдал от мигрени 12-18 дней.

Причем пациент принимал прописанные лекарства и отказался от употребления потенциально провоцирующих мигрень продуктов, таких как шоколад, сыр, орехи, кофеин и сухофрукты, занимался йогой и медитацией. Однако меры не помогали справиться с недугом.

Тогда врачи предложили мужчине придерживаться в питании диеты LIFE, при которой в ежедневный рацион включаются темно-зеленые листовые овощи и смузи из них, и потребление цельнозерновых продуктов, крахмалистых овощей, масел, молочных продуктов и красного мяса, наоборот, ограничиваются.

Через два месяца коррекции питания частота приступов мигрени снизилась до одного дня в месяц, а через три месяца приступы прекратились совсем. Эффект объясняется содержанием в зеленых листовых овощах, таких как шпинат, капуста и кресс-салат, большого количества каротиноидов, обладающих противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Тогда как возникновение мигрени нередко связывают с системным воспалением и окислительным стрессом.

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