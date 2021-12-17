Врач рассказал, как за три месяца похудеть на 12 килограммов без спорта

Избавиться от лишних килограммов без серьезных ограничений в питании и изнурительных тренировок в спортзале можно при помощи несложных правил. Такого мнения придерживается британский врач и автор книг о похудении Майкл Мосли. По его словам, необходимо в первую очередь сократить содержание углеводов в рационе, отказаться от перекусов и потреблять до 1 000 калорий в день. Специалист также посоветовал есть не позднее 19.30 по вечерам.

Доктор указал, что непоздний ужин способствует более эффективному похудению, уменьшению объемов в проблемных зонах и нормализации уровня холестерина.

В этом случае можно похудеть на 10-12 килограммов за 2,5 месяца, пишет британская газета Daily Express.

Из продуктов стоит сократить в рационе пищу с высоким содержанием сахара, хлеб и макароны.

Однако перед коррекцией фигуры необходимо посетить врача, чтобы выявить возможные патологии, влияющие на лишний вес. Например, дефицит железа не даст желаемых результатов при похудении, даже если человек ограничивает себя в питании и физически активен.