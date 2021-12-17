Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Врач рассказал, как за три месяца похудеть на 12 килограммов без спорта

Светлана Иванова
11:44 17.12.2021
Стоит сократить содержание углеводов в рационе, отказаться от перекусов и потреблять до 1 000 калорий в день, считает специалист.
Врач рассказал, как за три месяца похудеть на 12 килограммов без спорта
© Фото: pexels
Читайте нас на:

Избавиться от лишних килограммов без серьезных ограничений в питании и изнурительных тренировок в спортзале можно при помощи несложных правил. Такого мнения придерживается британский врач и автор книг о похудении Майкл Мосли. По его словам, необходимо в первую очередь сократить содержание углеводов в рационе, отказаться от перекусов и потреблять до 1 000 калорий в день. Специалист также посоветовал есть не позднее 19.30 по вечерам.

Доктор указал, что непоздний ужин способствует более эффективному похудению, уменьшению объемов в проблемных зонах и нормализации уровня холестерина.

В этом случае можно похудеть на 10-12 килограммов за 2,5 месяца, пишет британская газета Daily Express.

Из продуктов стоит сократить в рационе пищу с высоким содержанием сахара, хлеб и макароны.

Однако перед коррекцией фигуры необходимо посетить врача, чтобы выявить возможные патологии, влияющие на лишний вес. Например, дефицит железа не даст желаемых результатов при похудении, даже если человек ограничивает себя в питании и физически активен.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.