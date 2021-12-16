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Последний шанс: врач определила норму похудения к Новому году

Светлана Иванова
10:23 16.12.2021
За оставшуюся до праздника пару недель можно избавиться от пары-тройки килограммов, считает врач.
Последний шанс: врач определила норму похудения к Новому году
© Фото: pexels
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Многие люди пытаются скорректировать фигуру перед отпуском или праздниками, например Новым годом. Врач-эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Сорокина определила, сколько килограммов можно сбросить до праздничной ночи без вреда для здоровья.

«В среднем нормой считается снижение массы тела на 2-4 килограмма в месяц или на 0,5-1 килограмм в неделю. Таким образом, до Нового года можно снизить вес на 1,5-3,5 килограмма», - сказала специалист РИА Новости.

Она добавила, что в некоторых случаях скорость может быть и выше. Например, при выраженном избытке веса. Однако такое снижение веса следует корректировать под наблюдением специалиста, считает Сорокина.

Первыми шагами на пути к идеальной фигуре должны стать выработка распорядка дня и режима питания, нормализация ночного сна. Кроме того, следует обязательно завтракать, а также определить для себя оптимальное количество приемов пищи (три-четыре). И только затем можно думать о коррекции рациона, уточнила доктор.

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