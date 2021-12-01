Назван идеальный ужин для худеющих

При создании идеального ужина для человека, находящегося в процессе похудения, стоит ориентироваться на продукты, съеденные в течение дня. Такой совет озвучила диетолог Татьяна Дик.

По словам специалиста, в случае, если днем в пище преобладали углеводы, то на ужин следует употреблять белок и клетчатку. Хорошим вариантом, как отметила она, может стать птица, рыба или морепродукты с овощным салатом либо рагу.

«Также можете съесть творог с ягодами или фруктами, заправив его йогуртом», - предложила вариант Дик в беседе с РИА Новости.

При условии же, что днем углеводов было съедено немного, в ужин можно добавить гарнир в виде запеченного картофеля или каши. Включать в ужин углеводы, добавила диетолог, вполне допустимо, а порой даже нужно.

Ранее диетолог Анастасия Тараско рассказала, что для улучшения вида кожи при наличии целлюлита стоит правильно организовывать свой рацион. Для этого, согласно ее рекомендации, для уменьшения отечности нужно сократить количество соли в еде, уменьшить потребление алкоголя и молочных продуктов и не забывать про овощи, богатые калием и магнием.