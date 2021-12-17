Врач раскрыла неожиданную причину головной боли зимой

Слишком сухой воздух в помещении может стать причиной развития головных болей. Об этом «Звезде» рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. Она указала, что подобный недуг может развиться из-за сухости слизистых носа. По словам специалиста, зимой нужно обязательно использовать в помещениях увлажнитель, особенно когда уровень влажности сильно падает, как происходит при сильных морозах.

«Что самое противное для всех, в том числе и для молодых, в морозном воздухе, то, что он очень и очень сухой, и также в помещениях из-за этого начинают еще сильнее топить, и сухость воздуха из-за этого до уровня 20 и ниже опускается при норме в 60, это уровень влажности воздуха, нормальный воздух. Рекомендую использовать увлажнители максимально, обязательно. Русская зима без увлажнителя воздуха просто недопустима, это влияет на сосуды, на слизистую носа, опять же головные боли могут начаться из-за того, что будет сильная сухость в носу, и это будет раздражать», - рассказала терапевт.

Медики каждой зимой напоминают, что сухой воздух негативно влияет на состояние кожи и слизистой оболочки. Кожа становится сухой, начинает шелушиться, теряет свою эластичность. Страдает и слизистая носа, которая не может защищать от проникновения вирусов и бактерий через носовые проходы, поэтому человек часто болеет ОРВИ.

С 21 по 25 декабря в Центральной России ожидаются сильные морозы, температура может опуститься на 7-12 градусов ниже климатической нормы.