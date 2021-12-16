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Синоптик объяснила, почему надвигающиеся на Москву морозы аномальны

Анна Назайкина
11:46 16.12.2021
Ранее сообщалось, что крупный циклон вызовет понижение температурных показателей до 17-21 градуса мороза.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе со «Звездой» прокомментировала данные о надвигающихся на Москву аномальных морозах.

По ее словам, существует два критерия опасного погодного явления - когда среднесуточная температура ниже нормы на семь и более градусов и когда такой показатель держится в течение пяти дней и более.

«Поскольку Россия большая, у нас норма сейчас вот этих дней декабря где-то минус 6 градусов... То есть это на 10-11 градусов ниже нормы. Если бы это похолодание было один день, то да, нормально. И морозы для нас нормальны. И в прошлом году у нас достаточно морозная зима была. Но поскольку это продлится несколько дней, то стоит об этом сказать, чтобы люди как-то подготовились, скорректировали свою деятельность, если это возможно», - объяснила Макарова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей столичного региона, что с понедельника, 20 декабря, ожидается аномальное похолодание. По прогнозам синоптиков, крупный циклон вызовет понижение температурных показателей до 17-21 градуса мороза. Как добавил Вильфанд, во вторник, 21 декабря, температура будет идти на понижение, погода станет «по-настоящему холодной».

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