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Медики объяснили, почему нельзя спать возле батареи отопления

Светлана Иванова
09:47 18.10.2021
Расстояние между кроватью и радиатором не должно быть меньше одного метра. Причины кроются в отрицательном воздействии сухого и жаркого воздуха на организм человека.
Медики объяснили, почему нельзя спать возле батареи отопления
© Фото: EKATERINA BOLOVTSOVA, Pexels
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Спать в непосредственной близости от батареи может быть вредно для организма. Температура воздуха возле приборов отопления обычно выше, чем во всем помещении. При этом, по мнению врачей, температура более 22-23 градусов отрицательно влияет на сердечно-сосудистую систему, давая мышце дополнительную нагрузку. Поэтому людям с сердечными проблемами медики советуют по возможности понизить температуру в спальне и не ставить кровать рядом с приборами центрального отопления.

Согласно санитарным нормам, оптимальной для организма человека является температура 20-22 градуса. Причем в спальне этот показатель не должен превышать 16 градусов.

Если температура в помещении поднимается выше 23-26 градусов, находящиеся там люди могут испытывать постоянную сонливость и усталость, также возможно снижение работоспособности и выносливости при физических нагрузках, передает портал «Русская семерка».

Также радиаторы пересушивают воздух, что негативно влияет на состояние кожи и слизистой оболочки. Кожа становится сухой, начинает шелушиться, теряет свою эластичность. Страдает и слизистая носа. Иссушенная слизистая не сможет препятствовать проникновению вирусов и бактерий через носовые проходы. В результате у человека часто развиваются простуды, ОРВИ и другие заболевания.

Также спать близко к батарее не рекомендуется из-за потенциальной аварии. Если батарею прорвет, горячая вода может стать причиной ожогов.

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